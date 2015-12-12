版本:
中国
国际财经 | 2015年 12月 12日 星期六 10:49 BJT

中石化将以约13亿美元收购俄罗斯Sibur的10%股权

路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯反垄断监管机构主管Igor Artemyev周五对记者称，中国石油化工集团公司最多将收购俄罗斯主要石化企业Sibur的20%股权。

他补充称，中石化将以13.38亿美元收购首批10%股权，未来三年内将收购另外10%股权。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐