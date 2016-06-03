中国石化准备参与俄罗斯油企的民营化--报导

路透莫斯科6月2日 - 据国际文传电讯社周四报导，中国石化高级副总裁章建华告诉记者，如果条款有利，中国石化准备参与俄罗斯石油企业的民营化。

俄新社则引述中国国际石油化工联合有限责任公司(UNIPEC/联合石化)副总经理钟富良报导称，中国石化的一个子公司也可能参与俄罗斯乌拉尔(Urals)原油期货的交易。联合石化是中国石化旗下的大型国际石油贸易公司。(完)