中石化已就认购俄罗斯西布尔旗下橡胶厂股份签署协议

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透香港10月31日电--亚洲最大炼油企业--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周三宣布,其子公司中国石化国际已就认购俄罗斯气体加工和石化公司西布尔(SIBUR)旗下橡胶厂股份,签署协议.
中石化的新闻稿称,中石化将认购西布尔於克拉斯诺亚尔斯克市合成橡胶厂(Krasnoyarsk Synthetic Rubbers Plant)25%股份+1股,最终成功交割还需得到中国、俄罗斯两国政府的批准.
该公司并称,中石化和西布尔还讨论了将在上海设立合资企业生产丁(月+青)橡胶和异戊橡胶的项目可能性.目前预计每种橡胶未来产能将达到5万吨/年的水平,确切数字待可行性研究完成後再行确定.
去年10月普京以俄罗斯总理身份访华期间,中石化与西布尔签署框架协议,可能将在中国和俄罗斯组建两家合资企业以从事丁(月+青)橡胶(nitrile butadiene rubber, NBR)的生产.
今年4月,双方签署了一份关於在克市橡胶厂基础上设立合资企业、生产丁(月+青)橡胶的合作框架协议.为参与管理,中石化认购该橡胶厂25%股份+1股.一旦合资企业成立,其股东将考虑将该厂丁(月+青)橡胶年生产能力由4.25万吨提高到5.6万吨.
丁(月+青)橡胶因耐油性极强的物理机械性能,被广泛用於汽车、航空航天、石油开采、石化、纺织、电线电缆、印刷和食品包装等领域.
异戊橡胶最接近於天然橡胶,而其耐水性、电绝缘性甚至超过天然橡胶,除航空和重型轮胎外,均可代替天然橡胶,是一种综合性能很好的通用合成橡胶,主要用於轮胎生产.
西布尔是俄罗斯、独联体乃至中欧和东欧范围内最大的加工伴生气的综合性石化企业,拥有超过1,500家客户分布於全球60多个国家,涉及能源、汽车、建筑、零售等其他行业.截至2012年06月30日,西布尔在俄罗斯拥有并运营27个生产基地,雇佣员工接近31,800人.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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