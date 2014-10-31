中国石化斥5.6亿美元向母公司收购沙特炼化项目部分权益

路透上海10月31日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周五公告称，拟透过子公司以5.6亿美元向母公司中石化集团收购荷兰COOP公司，从而间接获得沙特延布炼化项目37.5%权益。

公告称，中石化旗下两间子公司分别向中石化集团旗下子公司收购COOP公司99%和1%股权，对价分别为5.56亿美元和0.06亿美元。中国石化将以2013年发行美元债所募集的资金以现金形式支付收购对价。

延布项目公司其余62.5%股权由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)持有，延布项目公司主要将在沙特从事汽油、柴油以及石油焦、硫磺、苯等产品的生产与销售，设计原油加工能力约2,000万吨/年，以沙特重油为原料。目前该项目正处施工后期及投产准备阶段。

中国石化称，本次收购的完成，将增强公司炼油业务的全球性布局与国际化经营，增强公司在全球石油炼化产品供应市场的竞争实力。不过本次收购对中国石化的资产及负债情况并无重大影响。

延布炼厂将是沙特在一年略多一点的时间里投入运行的第二座大型炼油厂。前一座为2013年9月投产的Jubail炼厂，是沙特阿美与法国道达尔(TOTF.PA)的合资企业。这些炼厂主要面向欧洲和亚洲的出口市场，不过有业内人士评论称，延布炼厂的投产时机可能不对，恰逢亚洲原油需求增长令人失望，地区内炼厂难以获得丰厚利润。

中国石化A股周四收报5.18元，过去一个月累计下跌2.3%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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