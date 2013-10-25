独家：中石化罕见出售海外资产

* 欲出售加拿大Montney与Duvernay页岩气项目半数权益

* 这两处项目拥有数十万亿立方英尺(tcf)可开发天然气储量

* Syncrude项目回报低于预期，Daylight Energy现金流为负

* 希望加快加拿大项目开发，已投资100亿美元

记者 陈爱珠 编译 隋芬/朱晓军/李婷仪

路透北京10月25日 - 中国石化集团一名高层表示，该集团打算出售其在加拿大两个最大页岩气区块的半数权益，以分散成本及加快开发。中石化对于投资回报日益重视。

出售海外资产对中国国有能源企业而言实属罕见。为抓住中国能源需求，这些企业已经花费千亿美元计的资金，从北美到澳洲投资碳氢化物资源。

“我们不只是买家，同时也在积极寻找合作伙伴来优化资产，”中国石化集团国际石油勘探开发有限公司北美董事长冯志强称。

“没有哪一家国企的任务是光买资源，规模很重要，而能赚钱的规模更加重要，”他在接受路透采访时表示。

中国石化集团是亚洲最大炼油商中国石化(0386.HK)的母公司。该集团正在为Montney和Duvernay两页岩气矿区寻找平等股权合伙人。这两处矿区位于加拿大西部，共计面积约50万英亩(2,023平方公里)，是中国石化在2011年以逾20亿美元购入的Daylight Energy资产之一，并随后进行了扩展。

出售股权可能在加拿大产生正面效应。今年稍早，中国国有企业中海油(0883.HK)完成对加拿大油气公司Nexen的151亿美元收购，引发了激烈的政治辩论和政策抵制。

冯志强拒绝为该部分矿区股权标价，但表示总的可采储量范围在数十万亿(兆)立方英尺左右。

他表示，由于勘探成功和收购价低廉，中国石化已经将Montney的价值“翻了多倍”，但是将这种非传统资源开采所需的钻探任务过于繁重，中国石化无力独自承担。中国石化希望维持运营者身份。

中石化迄今已投资约100亿美元在加拿大，约占其整体海外投资的14%。

中石化在加国两大主要并购对象为重质油制造商Syncrude和以页岩气为主的Daylight Energy。这两家企业每日为中石化生产相当于7万桶。

但这和中石化每日从国际市场买进的近500万桶相比，仅是杯水车薪。

冯志强表示，由于开发成本非常高，且美国页岩荣景后天然气价格疲软，Syncrude迄今所产生的报酬率低于预期，而Daylight的现金流仍然为负。

尽管如此，中石化仍希望未来几年在加拿大加速拓展。中国在上月取代美国成为全球最大石油净进口国。加拿大石油储量在全球名列第三仅次于沙特和委内瑞拉，而且可能是中国未来稳定且主要的供应来源。(完)

(译文审校 王冠中)

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