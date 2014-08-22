中石化销售公司与B2C电商企业1号店签订业务框架协议

路透香港8月22日 - 中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下中国石化销售有限公司周五称，公司与国内B2C电商企业1号店（yhd.com）签订业务框架合作协定，以降低采购成本及进一步发挥电子商务优势。

根据协定，双方将主要在联合采购、O2O（线上与线下联动）业务、电商平台合作、油品销售等领域积极探索以开展合作。包括对部分商品实施联合采购，降低采购成本；在中石化易捷便利店试点开展电商包裹自提与商品二维码销售等O2O（线上与线下联动）业务。

同时，探索1号店开设专区销售中石化易捷特色商品；探索双方电商平台的合作，开展交叉行销；中国石化将作为油品供应商，为1号店提供优质油品和供应保障。

“通过此次合作，中国石化引入首家电子商务合作伙伴，将充分发挥中国石化3万座实体网路与1号店电商网路销售优势，为顾客购买商品提供最大的便利。”中国石化销售公司的新闻稿称。

此前，中国石化易捷便利店已与大润发、西藏卓玛泉、顺丰快递等企业签约开展合作。

按照加油站数量计算，中国石化销售公司是中国最大、世界第二大成品油供应商。截至2013年底，拥有自营加油（气）站3万多座，拥有约8,000万加油卡持卡客户，国内成品油市场份额超过60%。

今年2月，中国石化加油卡网上营业厅（www.sinopecsales.com）和手机客户端正式推出，此外，中国石化销售公司还运营着易捷网，向消费者提供线上商品销售服务。

1号店于2008年7月正式上线，开创了中国电子商务行业“网上超市”的先河，网站流量最高达每天2,000万人次，在国内B2C综合电商中排名第三，去年实现整体销售额115.4亿元人民币。

1号店拥有丰富的电子商务运营经验、庞大的注册用户及沃尔玛全球采购等资源，截至2014年7月，1号店已拥有超过7,000万的注册用户，并拥有超过1,800万的移动端注册用户。1号店目前可销售商品已达400万种，覆盖食品饮料、生鲜、进口食品、数码手机、美容护理等17个品类。

中国石化计划2014年底之前出售旗下销售公司最多30%的股权。知情消息人士本周初对路透表示，加拿大零售商Alimentation Couche-Tard(ATDb.TO)与中国腾讯控股(0700.HK)等数家企业，已进入下一轮竞投名单，角逐收购中国石化销售公司的160亿美元少数股权。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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