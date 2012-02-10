中石化将提高今年沙特原油合同进口量--消息

路透北京2月10日电---行业消息人士表示,中国中石化(0386.HK)已经同意提高2012年沙特原油合同进口量.去年为每日80万桶.

消息人士并未透露具体数量,但其中包括向中石化在福建炼厂每日24万桶的供应.该炼厂为中石化和沙特阿美及艾克森美孚(XOM.N)合资所建.

消息人士称,沙特阿美将足额执行对中国炼厂的3月原油供应合同.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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