中石化出售旗下业务股权 预示将迎来一轮国企股权多元化

路透北京3月4日 -官员及专家表示，中国政府上月决定出售中国石化(600028.SS)(0386.HK)旗下业务部分股权，这预示着其将很快对臃肿的国有领域进一步私有化，并且可能在本周的人大上讨论相关计划。

亚洲最大的炼油商--中国石化2月20日表示，将在数十亿美元的资产重组计划中，寻求出售油品销售业务最多30%股权。该部分业务拥有超过3万个加油站。该公司尚未提供进一步细节。

这是中国国家主席习近平在去年11月宣布全面经济改革以来，中国首个宣布进行重大改制的国企。习近平承诺鼓励民间资本进一步参股国有企业，其中包括一些全球大型公司。

国资委(SASAC)顾问张春晓表示，将加强混合所有制经济方面的改革，比如石油、石化、电力和电信行业。

他向路透社表示，国有企业将吸引高素质战略投资者，包括外资。

国资委是中国国务院下属的部级单位，直接负责113家央企，包括中石化、中石油和中海油，以及拥有全球最大移动电话用户网络的中国移动(0941.HK)。

但是张春晓称，中国政府仍将保持对关键行业的控制，包括国家安全和关键经济部门的相关企业--上游能源、运输和港口。

官方媒体报导称，周三开始的人大会议上将讨论国有企业重组和引进民间资本的政策。

如欲浏览中国国有企业占银行总贷款比例图表，请点选：link.reuters.com/ten37v

**意义重大**

中石化出售油品销售业务股权具有重大意义，因为投资人将有机会跨入受到严密控制且分布广泛的中国下游油品市场。

现在仍不清楚中石化是会透过股权交易出售给投资人，或是透过股票首次公开上市(IPO)。

分析师指出，也不能排除中石化可能引入皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)或BP(BP.L)之类的外国战略投资人参股。BP已与中石化及中石油合作，经营零售油品合资事业。

中国国际经济交流中心副秘书长陈永杰指出，这次是将(民间)资本引进生产及管理，并表示这个模式可能会扩大运用到其他的股权出售。

控制中国14万余家国企的省级及地方政府，也开始动起来。过去几周，包括广东省及陕西省的一些地方政府表示，将寻求引进更多非政府投资者。

这种引入民间资本的作法，除了可以让国企更能应对市场力量之外，也有助释放庞大的隐藏价值。

中石化的油品营销及分销板块，为整个集团全年经营收益贡献将近五成。这块业务在2013年1-9月未经审计的营业利润为270.3亿元人民币(44.6亿美元)，同比下滑10.5%，部分是受中国经济减速影响。

自从宣布这项出售股权计划后，中石化H股已经劲升逾11%。

但分析师也提醒，还需要公布更多细节，才能让民间投资者对民营化计划产生信心。由国家控制的合营事业仍有公司治理问题，而管理阶层更是经常将国家利益摆在少数股东权利之前。

民间投资者也会担心国有化的风险。中国当局2005年强制逐出民间投资，将陕北油田国有化，四年后将山西煤矿国有化，都引发抗议声浪。

“需要作得更多。些微民营化本身作用不大，”全球型经济研究机构Gavekal Dragonomics研究主管Arthur Kroeber指出。

“我觉得很难想像这些大型央企会有大幅度的民营化。由此来看，很难期待少量引进外部投资人，能对这些企业的作为产生根本性影响。”

“必须摆脱传统的合资模式才行。”(完)

(编译 朱晓军/蔡美珍；审校 王洋)

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