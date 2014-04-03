中石化选定高盛协助出售部分零售业务股份--彭博

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透4月3日 -据彭博援引消息人士报导，亚洲最大炼油企业--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)已选定高盛，以协助出售零售业务的部分股份。
彭博称，中石化可能从这次股权出售中获得大约300亿美元。这将是中国国企最大的一次资产出售。
中石化未马上回复电话置评。高盛拒绝置评。
中石化2月20日曾表示，将出售营销业务至多30%股份，该业务下属有3万多家加油站。这是涉资数十亿美元业务重组的一部分。(完)
(编译 李春喜; 审校 龚芳)
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