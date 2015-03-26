中石化油服公司海外合约缩水 着眼收购

路透香港3月25日 - 中石化石油工程技术服务有限公司(1033.HK)(600871.SS)今年料将获签价值24亿美元的海外合同，较上年同期下降21%。继原油价格大幅下挫之后，国际油公司普遍削减勘探开发资本支出，整个油田服务行业都不景气。

公司董事长焦方正周三在业绩发布会上表示，尽管海外需求料将下降，公司将继续实施海外扩张策略。

他说，该公司今年将侧重为墨西哥、科威特、尼日利亚和哈萨克斯坦等国的项目提供油田综合服务，包括钻井、地球物理探测、工程建设等。

焦方正说，中石化油服也在寻求海外收购，填补公司的技术空白。他没有详谈，但称公司希望增强海上业务能力，当前陆地业务占其年度收入的95%。

该公司周三宣布，2014年营业收入较2013年下降12%至944亿元人民币(152亿美元)，其中66%来自母公司中石化集团。

中石化油服公司此前名为仪征化纤，重组后更改了公司名。

焦方正向记者表示，国内外石油公司大多减少了勘探和生产资本支出，这对该公司构成了严峻挑战。

该公司净获利大增19倍，至12亿元人民币，主要得益于重大资产重组带来的一次性利得。此次重组涉及母公司向其注入油田服务资产。

和其他许多油田服务公司一样，中石化油服也因其母公司和中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)等大型国有石油企业减少上游投资而受到打击。

这些大型国有石油巨头之所以减少投资，一方面是因为政府对该行业展开反腐调查，另一方面是因为国际油价自去年6月以来几乎腰斩。中国石化本周表示，今年其上游投资将减少15%，至682亿元人民币。

像安东油田服务(3337.HK)、海隆控股(1623.HK)和宏华集团(0196.HK)这样的中国私人控股油田服务公司，其股价在过去12个月内已大跌50%-70%。

焦方正说，中石化油服受益于中国石化在页岩气生产方面的支出增加。他指出，中国石化计划今年在页岩气开发方面支出128亿元人民币，高于2014年的110亿元。(完)

(编译 王颖/汪红英；审校 屈桂娟/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。