版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 18:23 BJT

标题新闻：中石化上海石化炼油厂主厂区恢复生产，上周因火灾停产

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐