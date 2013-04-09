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中国财经 | 2013年 4月 9日 星期二 16:27 BJT

中石化上海石化炼油厂因火灾关闭一座炼油装置

路透北京4月9日 - 中国石化上海石油化工(600688.SS)周二表示，旗下一座390万吨/年渣油加氢裂化装置因发生火灾而关闭，火灾已被扑灭。

火灾发生时间约为当地时间午后2点。根据公司发言人及当地消防部门官员表示，没有造成伤亡。

炼厂新闻发言人余光贤表示，尚不清楚上述装置将关闭多久。该装置把重质渣油加工成为运输燃料。

上海石化高层曾表示，计划今年将原油日加工量从去年的23万桶增加到30万桶。上海石化位于上海金山区，日加工能力为32万桶。(完)

(编译 蔡美珍/隋芬; 审校 李春喜)

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