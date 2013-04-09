中石化上海石化炼油厂因火灾关闭一座炼油装置

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透北京4月9日 - 中国石化上海石油化工(600688.SS)周二表示，旗下一座390万吨/年渣油加氢裂化装置因发生火灾而关闭，火灾已被扑灭。
火灾发生时间约为当地时间午后2点。根据公司发言人及当地消防部门官员表示，没有造成伤亡。
炼厂新闻发言人余光贤表示，尚不清楚上述装置将关闭多久。该装置把重质渣油加工成为运输燃料。
上海石化高层曾表示，计划今年将原油日加工量从去年的23万桶增加到30万桶。上海石化位于上海金山区，日加工能力为32万桶。(完)
(编译 蔡美珍/隋芬; 审校 李春喜)
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