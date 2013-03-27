中石化将在南非建大型炼厂

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透香港3月26日 - 亚洲最大炼油商中石化(0386.HK)的母公司--中国石化集团公司周二表示，已经与南非国家石油公司PetroSA签订框架协议，将在南非兴建一座大型炼油厂。
中石化集团的声明称，根据初步协议，这两家国有企业将在伊丽莎白港建设一座“世界级”的炼厂。
声明指出，中石化集团与PetroSA在2012年5月完成了该项目的联合研究，框架协议的签署标志着距离项目正式动工又迈进一步。
声明中未透露该项目的细节。
在去年5月，PetroSA称已经与中石化集团达成合作关系，共同推进炼厂的建设。该炼厂最初计划成本为90-100亿美元，日产40万桶。
这一项目名为Mthombo，位于南非南部伊丽莎白港附近的Coega工业港。该项目此前已经筹备数年但一直陷于停顿，主要因为资金短缺。(完)
(编译 徐文焰；审校 沈以文)
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