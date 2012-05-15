中石化首开页岩气项目 年底产能达3-5亿立方米

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透北京5月15日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团近日正式启动其首个页岩气产能建设项目,预计到2012年底,涪陵地区页岩气年产能3-5亿立方米.
中石化网站援引中国石化报周二报导并称,该项目实施将对中国页岩气勘探开发进程产生积极的推动作用.而到2013年,涪陵地区的页岩气年产能将达到10亿立方米.
中国才刚刚开始涉足其庞大的页岩气资源,政府希望未来数年可以通过合适的技术来开采这一资源.
根据页岩气十二五(2011-2015年)规划,中国将2015年产量目标定为65亿立方米.且"十二五"期间,中国目标探明页岩气地质储量为6,000亿立方米,可采储量2,000亿.
中石化曾表示,到2015年公司页岩气产量目标约为20亿立方米,约占中国十二五页岩气规划目标的1/3.此前,壳牌(RDSa.L)已与中石油在富顺-永川区块开展合作.
中国的页岩气资源广泛分布于四川、重庆、贵州、湖北、湖南、陕西、新疆等地区,目前共有19个页岩气勘探开发区.
中石化集团为中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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