中国石化228亿元引入新战投 管道业务改革破冰

路透北京12月13日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)的油气管网混合经营终于取得实质性进展。中国石化周一晚间宣布，引进中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和国投交通两家新战略投资者，二者拟以现金228亿元人民币认购管道有限公司50%的股权。

中国石化在上交所发布的公告并显示，此次增资完成后，中国石化全资子公司天然气公司将持有管道有限公司50%的股权，中国人寿和国投交通将分别持有管道有限公司43.86%和6.14%的股权。管道有限公司的注册资本将由1亿元增加至2亿元。

中国石化早在两年前就已在油品销售业务板块中引入社会和民营资本参股，实现混合所有制经营，而管网环节一直被视为本轮油气体制改革的突破口。

公告并称，本次增资资金拟用于继续推进天然气管道的建设，用于川气东送扩能工程和储气库的建设；以及用于一般营运资金和偿还债务，改善资本结构。

“通过引入外部资本，募集川气东送项目未来发展的资金，推动中国石化天然气业务发展。通过引入外部投资者，进一步完善公司治理结构，推进市场化改革，促进中国石化持续稳定发展。”中国石化称。

中国人寿是中国最大寿险公司，控股股东为中国人寿保险（集团）公司，实际控制人为中国财政部。国投交通的唯一股东为国家开发投资公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

中国石化此前公布，今年首三季净利同比增长11%，得益于炼油业务获利大增。另据公告，按国际会计准则，2016年1-9月净利为301.07亿元人民币，上年同期则为270.75亿元。

中国石化A股周一收报5.46元人民币，过去一个月累计上涨8.98%；其H股周一收报5.57港元，过去一个月累计涨2.77%。（完）

欲揽公告详情，请点击上交所网站：here