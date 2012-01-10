中石化称获控股股东增持A股及H股

路透上海1月10日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周二公告称,控股股东中国石油化工集团公司分别增持了公司部分A股和H股,并拟在未来12个月内继续通过二级市场增持.

公告显示,截至1月9日,中石化集团增持了公司3,908万股A股,并通过全资子公司中国石化盛骏国际投资有限公司从香港二级市场购入4.255亿H股,增持後中石化集团直接或间接持有公司股份662.23亿股,约占公司已发行总股份的76.38%.

公告并称,中石化集团拟在未来12个月内(自1月9日起)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份).

此外中国神华(601088.SS)(1088.HK)和A股上市公司中国联通(600050.SS)今日亦表示,各自的控股股东已增持部分A股,其中神华集团增持中国神华1,081万股,增持後持股比例达73.01%;中国联合网络通信集团有限公司增持中国联通440.5万股,增持後联通集团持股比例为61.07%.

上述两家公司的控股股东均表示,拟在未来12个月内增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%(含本次已增持部分股份).

中国石化A股周一收报7.75元人民币,最近一个月累计上涨4.73%;H股周一收报8.90港元,过去一个月上涨8.23%.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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