中国石化旗下销售公司与台湾润泰合作拓展非油品业务

路透上海7月30日 - 在近期公布引入资本意向后，亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)旗下中国石化销售公司又宣布，其将与台湾润泰集团合作，在非油品业务方面展开合作。

据中国石化集团网站刊登的新闻稿，中石化销售公司已与润泰集团签订业务合作框架协议。根据协议，双方将在三方面开展业务合作：对中国石化易捷便利店商品实施联合采购降低成本，选取上海易捷便利店为试点合作经营并扩大合作范围，探索电子商务与O2O（线上与线下联动）业务合作事宜等。

中石化销售公司表示，此次引入行业领先的战略合作者，可借鉴其经营理念、技术支撑和专业优势，共同推进新兴业务迅速发展壮大，开辟新的利润增长点，增强销售公司的竞争力和可持续发展能力。

台湾润泰集团是香港高鑫零售(6808.HK)大股东，集团目前投资经营着大润发、喜士多以及飞牛网等大型连锁零售企业，具备强大的商品采购、物流配送能力和丰富的便利店运用管理经验。

按照加油站数量计，中石化销售公司是世界第二大成品油供应商。截至2013年底，拥有自营加油（气）站30,338座，加油卡客户达到8,000万，易捷品牌便利店23,431家。非油品业务主要包括便利店、电商（易捷网）、汽车服务、广告等。去年销售公司非油品业务实现交易额132.87亿元人民币，占当年公司营收比例不足1%。

公开资料显示，国外成熟市场加油站利润有50%来自非油品业务。美国17.4万座加油站中，有12万座加油站（69%）设有便利店，多采用“加油站+便利店”、“加油站+汽车维护”等组合模式，油品销售利润仅占利润总额的46%，其他54%均来自于便利店及快餐等非油业务。

中国石化6月底宣布，拟通过非公开发行的方式，为中石化销售公司引入社会和民营资本，具体引资比例根据市场情况厘定。董事会已授权董事长在社会和民营资本持有销售公司股权比例不超过30%的情况下确定投资者、持股比例、参股条款和条件等。

中国证券报周三报导称，润泰集团此次牵手中石化销售有限公司，目前还只是业务上的合作，不涉及出资入股。但值得注意的是，润泰方面表示，“对销售公司改革重组和增资扩股项目高度关注，将积极参与”。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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