中国石化与腾讯结盟 将在移动支付、O2O等领域探索合作

路透香港8月26日 - 亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周二称，与腾讯控股(0700.HK)结盟，双方将在移动支付、O2O（线上与线下）业务等领域探索开展合作。

中石化的新闻稿称，旗下的中国石化销售有限公司与腾讯旗下的腾讯科技签订业务框架合作协定，主要在业务开发与推广、移动支付、媒介宣传、O2O业务、地图导航、用户忠诚度管理、大资料应用与交叉行销等领域探索开展合作。

“通过此次合作，双方将建立长期、全面的战略合作伙伴关系。”中石化称

此前，中国石化的便利店分支易捷已与大润发、西藏卓玛泉、顺丰快递、1号店等企业签约开展合作。

中石化董事长傅成玉周一在记者会上称，销售公司未来的发展不是“卖油”的概念，而是综合服务商，为其平台上8,000万客户提供衣食住行的消费服务。

中石化指出，目前国际上非油业务营业额和毛利占比均为国内20多倍。中石化借移动互联跨界发展空间巨大，更能放大价值。今后在发展优势油品业务的同时，将大力挖掘非油业务潜力，未来重点发展便利店、汽车服务、O2O、金融服务、环保产品和广告等新兴业务，打造全新商业模式，逐渐从油品供应商向综合服务商转变，通过跨界行销让加油顾客得到更多的实惠。

中国石化销售公司拥有国内最完善的成品油销售网路和储运设施，按照加油站数量计算，是中国最大、世界第二大成品油供应商。截至2013年底，拥有自营加油（气）站3万多座，每天为客户提供服务2,000万人次，拥有约8,000万加油卡持卡客户，国内成品油市场份额超过60%。

作为中国新一轮国企改革的先行者，中石化于今年2月启动旗下油品销售业务重组、引入社会和民间资本实现混合所有制经营的计划，拟通过增资扩股方式出让最多30%股权，目标于9月底前落实战略投资者名单。此举可望提升资产营运效益。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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