中石化寻求收购德州清洁能源项目股份--报导

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透新加坡/北京8月15日电---华尔街日报周三报导称,中国国有石油公司中石化集团在与数家中国银行一道商谈,计划对美国德州一清洁能源项目投资最多10亿美元,这或将成为中国企业在美能源领域最大的投资项目之一.
华尔街日报称,中石化正在考虑收购该项目的股份并提供融资.此项目由位於西雅图的Summit Power Group开发,投资规模约为25亿美元.
一位知情人士对路透表示,除了中石化之外,西门子(SIEGn.DE)、Linde AG (LING.DE)也参与到项目的谈判中来.
"这是一项大型国际合作项目,"一位不愿具名的消息人士称.
中石化拒绝就此置评,也未能联系到西门子和Linde.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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