专访：中石化寻购美国页岩项目少数股权 但价格仍较高--高管

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透纽约6月16日 - 据中国石化(0386.HK)的一位高管透露，该公司正寻求投资美国页岩油气项目的少数股权，因公司期望实现供应来源多元化。中石化是全球第二大炼油商。
在美国负责政府关系的中石化华盛顿分支主管Jack Yu称，这家国有石油公司希望持有液化天然气(LNG)出口项目10-15%的股权。他还表示，此前，该公司投资Freeport在德州LNG项目的谈判告吹。
若达成新协议，将是中石化在美国进行两笔大投资两年多后的最新交易。当时，中石化斥资逾30亿美元从Devon Energy(DVN.N)和Chesapeake Energy(CHK.N)手中收购了页岩股权。
Yu表示，虽然油价已较上年同期腰斩，但美国资产估值仍较高，因此逢低吸纳的机会不大。
“要价并不低，”他上周四称。
“我们不只希望成为一个LNG买家，还希望投资这些项目，成为股东，”Yu还表示。
中石化是中国率先商业化生产页岩气的厂商，但此后中国已将2020年产量目标减半。
Yu指出，该公司预期，中国油气产量在可预见的未来不会大幅增加。
他还表示，除LNG，中石化正在研究华盛顿州和俄勒冈州的两项天然气制化学品项目。
Yu指出，这些项目可能建造最高达六条每条年产160万吨的甲醇生产线，但不愿详细说明投资成本。他还表示所生产的甲醇可在美国境内销售，或是出口。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 张荻/孙茉莉)
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