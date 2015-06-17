专访：中石化寻购美国页岩项目少数股权 但价格仍较高--高管

路透纽约6月16日 - 据中国石化(0386.HK)的一位高管透露，该公司正寻求投资美国页岩油气项目的少数股权，因公司期望实现供应来源多元化。中石化是全球第二大炼油商。

在美国负责政府关系的中石化华盛顿分支主管Jack Yu称，这家国有石油公司希望持有液化天然气(LNG)出口项目10-15%的股权。他还表示，此前，该公司投资Freeport在德州LNG项目的谈判告吹。

若达成新协议，将是中石化在美国进行两笔大投资两年多后的最新交易。当时，中石化斥资逾30亿美元从Devon Energy(DVN.N)和Chesapeake Energy(CHK.N)手中收购了页岩股权。

Yu表示，虽然油价已较上年同期腰斩，但美国资产估值仍较高，因此逢低吸纳的机会不大。

“要价并不低，”他上周四称。

“我们不只希望成为一个LNG买家，还希望投资这些项目，成为股东，”Yu还表示。

中石化是中国率先商业化生产页岩气的厂商，但此后中国已将2020年产量目标减半。

Yu指出，该公司预期，中国油气产量在可预见的未来不会大幅增加。

他还表示，除LNG，中石化正在研究华盛顿州和俄勒冈州的两项天然气制化学品项目。

Yu指出，这些项目可能建造最高达六条每条年产160万吨的甲醇生产线，但不愿详细说明投资成本。他还表示所生产的甲醇可在美国境内销售，或是出口。(完)

(编译 许娜/张若琪 审校 张荻/孙茉莉)

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