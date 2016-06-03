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中国财经 | 2016年 6月 3日 星期五 14:42 BJT

中石化5月末首次加工美国原油 本月料接收第二批

路透北京6月3日 - 中国最大的国有炼油商中石化(0386.HK)周五表示，5月底旗下炼厂首次加工了美国原油，预计本月接收第二批美国原油。

中石化在一份给路透的电子邮件中表示，这是中石化首次加工美国原油，也是美国解除长达40年的石油出口禁令后中国首次进口美国原油。

中石化的声明称，旗下在华南的茂名炼厂5月初接收了42,000吨美国高硫混合原油，预计会在6月20日接收第二批130,000吨。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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