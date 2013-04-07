中石化将在新疆建世界级煤制气基地

路透上海4月7日 - 据新疆日报周日报道，中国石化新疆能源化工有限公司将在新疆准东建立世界规模最大、转化效率最高的煤制天然气生产基地，总投资700亿元人民币。

报道称，该项目将立足于新疆准东148亿吨煤炭资源，通过8-10年的时间，建成年产1,500万吨的煤矿两座和一套80亿立方米的煤制天然气装置。装置一旦建成，新疆准东将成为全国乃至世界最大的煤制天然气基地。

该项目已列入中国即将发布的煤炭深加工示范项目规划，国家发改委已委托中国石化作为牵头单位，编制新疆准东煤制气综合利用总体方案。

项目主产品天然气拟通过中石化“新粤浙”(新疆准东-广东-浙江)输气管道输出，年输气能力300亿立方米，市场覆盖新疆、山东、浙江、广东等12个省区，线路总长7,927公里。另外，该管道由中国石化主导投资建设，可充分保证天然气的输送和销售。

中国石化在新疆准东拥有奇台县大井南和吉木萨尔县大庆沟两个勘查区块，共获取煤炭资源量约148亿吨，其中大井南约85亿吨，大庆沟约63亿吨。中国石化将在大井南矿区建设现代化、特大型矿井--大井南一号井、二号井，年产量约3,000万吨，是世界级产量的煤矿，配有世界级规模的选煤厂。(完)

(发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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