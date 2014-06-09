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时事要闻 | 2014年 6月 9日 星期一 15:53 BJT

中石化南京扬子石化酸水罐着火 火势已得到控制--公司微博

路透北京6月9日 - 中国石化(600028.SS)(0386.HK)周一称，旗下南京扬子石化一酸水罐今日中午着火，目前火势已经得到有效控制，并未造成人员伤亡，也无水体污染。

中国石化的官方微博“石化实说”周一称，11：40，南京扬子石化炼油厂硫回收装置2号酸水罐着火,相邻3个罐受影响。目前，当地消防官兵正在积极扑救中，火势己得到有效控制，无人员伤亡，无水体污染。

“至15:30，起火现场经当地消防部门奋力扑救，明火已被扑灭。失火原因正在调查中。”微博称。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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