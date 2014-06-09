中石化南京扬子石化酸水罐着火 火势已得到控制--公司微博

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京6月9日 - 中国石化(600028.SS)(0386.HK)周一称，旗下南京扬子石化一酸水罐今日中午着火，目前火势已经得到有效控制，并未造成人员伤亡，也无水体污染。
中国石化的官方微博“石化实说”周一称，11：40，南京扬子石化炼油厂硫回收装置2号酸水罐着火,相邻3个罐受影响。目前，当地消防官兵正在积极扑救中，火势己得到有效控制，无人员伤亡，无水体污染。
“至15:30，起火现场经当地消防部门奋力扑救，明火已被扑灭。失火原因正在调查中。”微博称。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。