中石化南京扬子石化酸水罐着火（更新版）

路透北京6月9日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)周一称，旗下南京扬子石化一酸水罐今日中午着火，目前火势已经得到有效控制，并未造成人员伤亡，也无水体污染。中宇资讯随后称，一套硫磺回收装置已受影响而停车。

中国石化的官方微博“石化实说”稍早称，今日北京时间11:40，扬子石化炼油厂硫回收装置2号酸水罐着火，相邻三个罐受影响。

“至15:30，起火现场经当地消防部门奋力扑救，明火已被扑灭。失火原因正在调查中。”该微博称。

中宇资讯分析师许磊指出，扬子石化一次原油加工量1,250万吨，有两套加氢裂化装置,两套硫磺回收装置共计14万吨/年，目前一套7万吨硫磺老装置受到爆炸的影响停车，日产量将减少一半至150吨/天，原定月底投产新装置是否按计划开车目前尚不明确，仍需看公司安排。

据其介绍，目前扬子石化硫磺回收装置采用“两头一尾”工艺，率先在国内以烟气二氧化硫小于200mg/Nm3（毫克/标准立方米）、氮氧化物小于50mg/Nm3的排放标准设计，设计年运行时间8,400小时、硫回收率99.9%。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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