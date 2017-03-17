中国石化接近达成收购雪佛龙南非资产的协议--消息

路透纽约/新加坡3月17日 - 两位了解交易情况的消息人士透露，中国石化(600028.SS)目前接近达成收购雪佛龙(CVX.N)南非资产的协议，该案估值为10亿美元。

消息人士称，亚洲最大的炼油商中国石化是留到最后的竞标者，接近与雪佛龙达成协议。

如果交易最后落定，将成为中国石化在非洲的首个炼油资产，从而加入中国石化的全球燃料分销网络。

中国石化未予置评。

雪佛龙在2016年1月首次宣布出售该业务股权的计划，其中包括出售位于开普敦一座日产能11万桶油的炼厂。

雪佛龙发言人Braden Reddall表示，“对该业务75%股东权益的意向竞购还在继续。”

剩余25%的权益由Black Economic Empowerment股东及一个员工信托组成的财团持有。另一位消息人士表示，第二轮竞购已于9月30日结束。(完)