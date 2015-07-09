中石化大股东增持4,600万A股 两市逾300家公司计划增持

路透上海7月9日 - 中国石油化工股份有限公司(600028.SS)周四公告称，其控股股东中国石化集团周三在二级市场增持4,600万A股，约占公司总股本的0.04%，并计划继续增持。

另据上海证券报周四报导统计，沪深两市有超过300家上市公司发布了控股股东增持计划，远超前两日水平。

以周三收盘价6.72元计，中石化集团此次增资估计耗资超过3亿元人民币。该集团计划在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持的部分股份）。

在大型央企中，中国神华(601088.SS)获控股股东增持802.45万股；中国铁建(601186.SS)获控股股东增持115万股。两公司控股股东均拟在未来六个月或12个月内继续增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%。

另外，宝钢股份(600019.SS)、中信银行(601998.SS)、武钢股份(600005.SS)、兴业证券(601377.SS)、中国建筑(601668.SS)等大型企业的大股东均加入宣布增持的大军。

国务院国资委周三宣布，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。

中国证监会昨亦表示，国有控股上市公司的控股股东及董事监事高层管理人员通过二级市场增持本公司股票，无需事前报请国资委批准。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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