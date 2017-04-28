中石化拟分拆销售公司上市 并斥逾16亿美元收购BP所持赛科股权

路透香港4月28日 - 亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四晚间公布一季度业绩，同时宣布拟分拆销售公司境外上市，以及以逾16亿美元收购英国BP(BP.L)所持上海赛科的股权。

据公告，中石化同意其控股子公司中国石化销售有限公司整体变更为中国石化销售股份有限公司后首次公开发行股票并在境外股票交易所上市，本次拟发行的境外上市外资股股数占发行后总股本的10%（另加15%超额配售权）。

由于该方案为初步方案，尚须销售股份公司董事会和股东大会审议决定，并提交国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（简称「中国证监会」）等外部监管部门核准，未定时间表。

中石化销售公司于2014年透过增资扩股，向25家境内外投资者发行总值1,070.94亿元人民币股份，占29.99%股本，其中包括中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、复星国际(0656.HK)等等，而中石化的持股降至70.01%。

中石化同时公布，决定透过控股子公司高桥石化收购BP所持上海赛科的50%股权，总交易额约16.8亿美元减持应付股息。收购完成后，上海赛科将由高桥石化、中石化及上海石化(0338.HK)(600688.SS)分别持有50%、30%及20%权益，该交易已在中国政府相关部门备案，并有待相关监管机构审批。

上海赛科位于上海化学工业区内，拥有以109万吨/年乙烯裂解装置为龙头的13套主体化工装置，主要产品包括乙烯、丙烯、聚乙烯等多种产品盈利能力保持良好。中石化表示，此次收购将有利推动整体发展战略，中国石化集团在“十三五”期间计画投资2,000亿元人民币，通过优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京四个世界级炼化基地。

中石化公布，按国际会计准则，今年首季录得净利171.99亿元，同比增长157.9%，也符合公司此前预期。期内营业收入5,821.85亿元，增长40.6%。（完）

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