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中国财经 | 2012年 3月 29日 星期四 18:50 BJT

中石油称今年特别收益金料减少260亿元

路透香港3月29日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称,按目前物价水平计算,今年特别收益金料减少260亿元人民币.

公司总裁周吉平在记者会上做上述表示.

中石油2011年度净利按年下跌5%,基本符合市场预期,因炼油业务巨额亏损蚕食上游业务利润.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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