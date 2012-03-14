当前应上调成品油价--中石油董事长

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京3月14日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司董事长蒋洁敏周三表示,当前应上调国内成品油价格.
蒋洁敏在中国两会(全国人大和政协)间隙对记者称,"我的感觉应该调了,毕竟过了22个工作日,现在整个的浮动也超过了10%."
行业网站--安迅思息旺能源周三提供数据显示,以2月7日为基准期,布伦特/迪拜/辛塔三地原油加权均价变化率为10.33%.
中国发改委此前宣布,自2月8日起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨,为中国今年以来首次调整成品油价格.
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.
中石油集团为上市公司中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 撰写 康熙泽; 审校 黄凯
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