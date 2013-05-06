中石油驻休斯敦六位能源交易员辞职

路透纽约/日内瓦5月3日 - 中石油(0857.HK)(PTR.N)一位经理周五表示，近期至少六位能源交易员和几位支持部门员工已从中石油在休斯顿的石油交易平台辞职。

这位驻休斯顿的中石油美国分公司经理称，这些辞职的员工包括两位原油交易员，两位汽油交易员，一位燃料油和一位馏分油交易员。这位经理要求匿名。他没有透露这些离职交易员的姓名。

这位经理补充称，这些离职的中石油交易员将加入其他企业，但他没有透露更多细节。

他并称，一些交易员仍留任于中石油休斯敦的交易平台，正常业务料将持续，不会中断。

一位已从中石油休斯敦团队离职的交易员周五对路透表示，近期几位交易员的离职使中石油美国分公司在休斯敦余下的交易员人数“非常有限”，这些交易员离职的原因之一是不满意奖金数量。由于话题较为敏感，这位交易员要求匿名。

上述中石油经理拒绝评论这些交易员离职的原因，也没有提及公司与这些交易员达成的财务协议。(完)

(编译 于春红; 审校 程琳)

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