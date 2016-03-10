现代制药及国药一致拟定增收购国药集团资产 总对价逾百亿

路透上海3月10日 - 中国医药集团总公司（国药集团）旗下的现代制药(600420.SS)、国药一致(000028.SZ)周四同时发布重大资产重组公告，拟通过非公开发行A股以收购实际控制人国药集团旗下相关资产，涉及总对价逾百亿元人民币，同时两公司还拟定增募集配套资金。

公告显示，现代制药拟以29.11元/股非公开发行合计2.64亿股，并支付现金0.65亿元，合计作价约77.44亿元收购相关资产；同时，拟以29.11元/股向国药集团等非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。

国药一致则在置出医药工业资产认购现代制药的新发行股份的同时，拟发行股份及现金收购相关医药商业资产。交易完成后，国药一致以资产认购现代制药新发行的股份数预计为8,627.12万股，约占现代制药发行完成后总股本的13.99%。

同时，国药一致拟以53.80元/股向国药控股(1099.HK)、国药外贸等非公开发行股票购买国大药房、南方医贸等股权，拟注入资产预估值为34.95亿元。此外拟向理朝投资、平安资管、国药控股非公开发行股票募集配套资金7亿元。

此次交易完成后，现代制药将打造成为国药集团旗下化药板块平台，主营业务将补充心血管药物、抗生素药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精神类等。国药一致则不再控股医药工业相关资产，同时新开展全国性的医药零售业务，主营业务将变为“分销+零售”。

现代制药和国药一致均因筹划重大事项，自去年10月21日起停牌，停牌前分别收报37.15元和66.15元。（完）

参看公告细节，请点选上海和深圳证交所网站

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