中俄两国海军9月在南海举行联合军演 演习不针对第三方--中国国防部

路透北京7月28日 - 中国国防部周四称，中俄两国海军将于9月在南海相关海空域举行代号为“海上联合-2016”的联合军事演习；演习不针对第三方。

“这是两军的例行性演习，旨在巩固发展中俄全面战略协作伙伴关系，深化两军务实友好合作，增强两国海军共同应对海上安全威胁的能力。”国防部新闻发言人杨宇军在例行新闻会上称。

中国国防部长兼国务委员常万全日前表示，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响，中方不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。（完）

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