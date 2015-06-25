专访：阳光保险依托主业做强财富管理 将布局互联网金融--高管

路透北京6月24日 - 中国阳光保险集团旗下财富管理中心总经理张见称，集团公司通过销售网络布局财富管理的同时，亦开发境外酒店资产等特色产品来协同保险主业和财富管理，此外将推出互联网金融平台。

张见日前接受路透专访称，已将集团不动产部门收购的悉尼喜来登酒店转化为高净值客户的特色投资产品，做到保险资金长期性和收益稳定性的匹配。

“我们通过创新工具将喜来登酒店作为基础资产，设计成特定资产支持金融产品提供给客户，客户投资后分享酒店的长期收益权。”张见称：“其实就等于做了一个万能保险产品。通过这样的产品使财富管理和保险集团之间业务相互协同。”

张见表示，保险资金一般期限较长，选择集团下业绩不错的酒店来开发金融产品，也能将较长期限和稳定的收益率做匹配，为财富管理中心的客户提供稳定回报的投资产品。

去年11月，阳光保险集团以3.8亿美金买下澳洲喜来登酒店，2015年1月该酒店入住率高达98.4%。今年2月，阳光保险再度出手，以2.3亿美元收购纽约曼哈顿最顶级的一家酒店。

2014年阳光保险集团保费收入约460亿元人民币。张见表示，预计今年保费收入将达到670亿元，同比增长45%以上。

阳光保险集团今年7月份将宣布集团新战略布局。目前财险、寿险两大保险子公司与资管、理财、小额贷款齐头并进的阳光家族将添新丁。阳光保险将与中关村管委会合作，以子公司形式推出的互联网金融平台。

此平台命名为中关村融汇金融信息服务有限公司，将提供P2P业务与金融机构资管产品，以B2C的形式面向投资者。未来也将基于中关村优质企业资源推出股权众筹业务。

“互联网金融将会成为公司经营很重要的一个板块，阳光保险集团已于两年前提出互联网战略，并在集团内部成立多个相关部门来力促转型。”张见表示:“目前在业务品种、互联网技术应用、大数据应用等领域，阳光保险都在做一些尝试。”

阳光保险集团股份有限公司于2005年由中国石化、南方航空、中国铝业等多个大型企业集团发起成立，下设阳光财产保险、阳光人寿保险、阳光资产管理等子公司。阳光财富管理中心隶属于阳光人寿保险。

**保障性资产占产品池约二成**

得益于保险销售网络的支持，阳光保险财富管理中心目前针对高净值客户做全方位财富管理服务，未来也计划推出投资连结保险等协同财富管理与保险主业的特色产品。

阳光保险财富管理中心的产品池中目前包括保险产品与投资类金融产品等。其将客户资产配置中约20%的份额安排为保障性资产，主要来自集团的意外、重大疾病、健康等保险产品。

“保险做财富管理最大的优势是渠道完善，同时产品池中可以配比安全性的保险资产，在养老方面主要依托寿险产品，并结合家族信托来兼顾收益性与财富传承。”张见称，并能未雨绸缪，有效规避遗产税等税种。

平均来看，客户资产配置中，为养老、子女教育等设置的固定收益类产品占比在40%左右；而投资性浮动收益的资产配比在30%左右，3-6个月的流动现金占比为10%。

在此框架下，阳光保险财富管理中心产品池中除保险之外，固定收益类产品还包括信托、资管计划等产品；浮动收益类产品包括二级市场、阳光私募等；以及股权投资、另类投资的项目；和海外资产产品、移民、教育、健康等附加服务的产品。

在风险隔离方面，阳光保险针对不同客户设计不同地域和大类资产的配置，亦注重个人财富和公司财富的隔离。

去年11月份，保监会90号文明确保险公司销售人员可销售非保险金融产品，为销售人员往多产品、全方位的财务规划转型提供了政策支持，亦大幅拓宽了保险财富管理的产品数量与种类。

而张见认为，向客户卖产品的时代已经过去，未来财富管理将以客户为导向。越来越多的财富管理机构从为客户创富逐渐转变为创富、守富、传富三者结合。（完）

(发稿 王蕾；审校 赵红梅/黄凯)

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