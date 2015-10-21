中钢债新增质押物市值无法覆盖本息 保障能力存疑--中债资信

路透上海10月21日 - 中国中债资信评估有限责任公司最新报告认为，中钢股份为“10中钢债”追加上市公司股票质押担保，但质押物流动性一般、价格波动性较大，现有可质押市值无法覆盖债券本息，同时该增信方式可行性不明确，因此该举措对本次债券偿付的保障能力存在不确定性。

报告称，“另需要关注的一点是，中钢股份控股股东中钢集团目前仍处于债务重组过程中，作为中钢集团核心子公司现有的核心资产，以中钢国际股权进行质押担保是否需要以及能否获得中钢集团债务重组委员会同意，仍存在不确定性。”

短短几日内，中钢股份先后发布公告为其所发债券“10中钢债”，增追加上市公司股票作为质押担保，延长投资者回售登记期，以及延期支付利息。

中债资信表示，最新资料显示，中钢股份持有2.257亿股中钢国际(000928.SZ)股份，持股比例为35.13%，全部为2014年*ST吉碳与中钢股份下属中钢设备进行资产置换时获得的置换差额，限售解除期为2017年9月18日。

目前，中钢股份持有中钢国际股票的总市值为39.05亿元，其中仍可质押股份市值为19.52亿元，目前仍无法完全覆盖10中钢债本息。以2015年10月20日起向前追溯60个工作日股价分析，其价格波幅约为18%，股价波动较大。

中钢国际股票周三早盘报在16.90元附近，近一个月涨幅为22.67%，近三个月累计下跌27.13%。

中债资信还指出，根据现有资料，在债券持有人并未明确表态情况下，中钢股份延长债券回售登记期，以及延期付息的公告有效性无法判断。

若债券持有人就上述公告内容持反对意见，那么上述两公告则为中钢股份单方面修改债券本息兑付办法，属于“无效的合同变更”。中钢股份未按原约定于2015年10月20日支付利息或相应回售本金，10中钢债发生实质性违约。

另一点值得注意的是，受自身经营和财务恶化影响，在无法获得任何外部支持的情况下，中钢股份现阶段已基本丧失独立偿还10中钢债本息的能力。若后续公布的债券付息/兑付办法导致债券持有人权益受损，即中钢股份无法足额兑付本息，那么仍将导致10中钢债违约。

中诚信国际信用评级公司周二将中钢股份主体信用等级由BB下调为CC，并将其列入可能降级观察名单；考虑到新增质押担保事项具体操作及执行效果面临一定不确定性，将“10中钢债”的债项等级由BB下调为B，并将其列入观察名单(方向待定)。

中钢股份2010年10月发行了20亿元固息债10中钢债，期限七年，在第五年末附有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，中钢集团为该期债提供担保。据中钢股份公告，目前最新的债券回售登记期截止日为11月16日。

中钢集团为中钢股份的控股母公司，直接及间接持有其100%股权。中钢集团是国资委管理的中央企业，所属二级单位65家。

作为担保人，中钢集团自身财务状况也堪忧。2014年9月，有本地媒体报导其陷入贷款逾期。公司随后通过财新网回应称有关传言不属实，但亦承认，宏观经济下行，钢铁行业低迷，受银行信贷政策控制的影响，公司面临资金紧张，确有个别资金回笼未按期到账。(完)