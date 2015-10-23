焦点：中钢债务问题令中国国有企业改革计划存疑

路透上海10月23日 - 中钢股份可能发生债务违约，让中国政府进退两难：信守承诺让市场力量在这个国有部门起作用，还是介入保住就业和中钢存活。

中国最大国有钢铁企业中钢集团旗下中钢股份周一将债券回售登记时间延后，并延期支付本期利息，令人担心中国庞大的国有企业违约风险加剧。

中国上个月承诺通过实施深远改革计划打造“更强、更好、更大”的国有企业，计划包括重组业绩不佳的企业，并允许部分企业关门。

该计划实施料需五年时间，但很多大型国有企业的巨额债务更亟需关注，这些国企共有约750万员工。

中国有媒体报导称，中国接近干预救援中钢，一些业内人士称这样做将给其他困顿的国有企业开启错误的先例。

“中钢是典型的僵尸企业...中钢是应该作为央企里下架的典型的破产了”，北京梅塔科咨询服务有限公司总裁许中波说。

财政部最新数据显示，今年头八个月中国国有企业债务总额较上年同期增加11%，至71.76万亿元人民币(11.29万亿美元)。偿债成本越来越高，同期融资成本上升了12.1%。

国内债信评级机构中诚信去年发布的报告显示，2011-2013年间中钢的负债估计超过1,000亿元人民币，资产负债比率达到98%。

未能联系到中钢发言人置评。

**维护社会稳定是第一要务**

几家国企领导认为，在经济放缓使企业受困之际，政府有必要放慢改革进程，尤其是在大宗商品和造船业领域。

中国第二大钢企宝钢集团董事长徐乐江周三对记者表示，“实际上政府还是让市场配置资源，但是作为政府主要是为了社会稳定，还有有没有银行的坏账...政府不会袖手旁观，但是政府不会去买单，还是按照市场规律走。”

不过国企在政府推动下成长得过于庞大，这也招致了一些业内人士的批评。

许中波称，其实很多国有企业在过去十年中都同中钢一样大肆扩张。

“收购垃圾企业，在海外并购矿产，与民营企业鬼混，才使得中钢走到今天这一步”，他说。

在2004年，时任中钢总裁的黄天文开始推行迅速扩张计划，将公司业务触角扩展至防火材料和机械制造等领域。

全球金融危机前夕，中国鼓励国有钢铁企业大举投资于矿产项目，以获得对全球铁矿石供应的更大控制权。此举也加剧了这些企业的债务负担。

到了2011年6月，中钢下属的Sinosteel Midwest Corp由于港口和铁路建设紧张的不确定性，而被迫关闭了一个20亿美元的澳洲铁矿石项目，这是中国在海外投资的最大矿业项目。该公司还在今年4月关闭了澳洲Blue Hills铁矿石矿。

黄天文因中钢债务大增而被追究责任，并于2011年被免职。他的继任者贾宝军在去年也被免职。

目前中国政府正试图通过改革将更多由国企经营效率低下的公司分拆，并迫使一些表现不佳的企业合并。

但随着债务继续攀升，中国要赶在更多企业濒临违约之前实现这一目标，任务十分艰巨。

“我不知道政府会怎么推进国企改革，我觉得非常难，”中国铝业一名高层管理人士表示。(完)