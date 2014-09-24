市场热谈：中钢集团债务危机尚未最后引爆 应抓紧时间“排雷”

作者 谢衡

路透北京9月24日 - 中国经济持续疲弱之下，对信用风险的关注已然风声鹤唳。近日一则本经不起推敲的传闻--“中钢集团银行贷款本息数百亿元全面逾期”，就再度挑动市场紧张神经。而据知情人士分析，中钢集团作为大型央企，数百亿债务同时违约有悖常理。

不过，在行业不景气的大势下，中钢集团负债累累、财务压力巨大，也是不争的事实。鉴于此，监管部门、有关银行和中钢自身，清晰掌握集团及其下属企业实际的债务信息，并在集中到期的风险点爆发之前，找到切实可行的防范和化解之方法，恐怕才是当务之急。

“媒体报出来的（中钢集团）上百亿债务违约不专业，债务不可能一下都到期，都是一笔一笔到期的。截止6月末，就一家银行发放的贷款到期了几个亿；估计到9月末，又会有其他银行的贷款到期几个亿。”一位了解情况的银行业内人士说。

该人士并表示，只要贷款没有到期，都可以算作没有违约，“就算到期了，也是可以展期的。”

财新网周二已援引中钢集团明确回应称有关传言“不属实”；但中钢集团同时承认，在宏观经济下行的情况下，钢铁行业低迷，受银行信贷政策控制的影响，公司面临资金紧张，确有个别资金回笼未按期到账。

全球资产最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)亦明确表示，目前该行与中钢集团的相关融资均未违约，中钢集团及其下属企业在工行的融资余额，占中钢全部金融机构融资余额的比重不足1.3%。

传闻中涉及的另一家银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)目前尚未对路透询问做出回应。而据一位知情人士透露，中钢涉及到交行的逾期贷款相当少，目前中钢与交行已在洽谈相关解决方案。

受中钢集团债务风波影响，其下属上市公司中钢天源(002057.SZ)周三一度重挫逾5%，但随后即止跌反弹，收盘时转为上涨2.05%。

由中钢集团担保、中钢股份发行，剩余期限约3.07年的10中钢债CN1080129=CDCT此前成交一直非常清淡，而在债务传闻后，周二却有两笔零星成交，最新收益率估值在7.9871%，明显高于同等评级的可比企业债。值得注意的是，“10中钢债”距离下一付息日仅有六天时间，明年10月还将面临投资者回售行权。

**央企“免死牌”？**

公开数据显示，截止去年末，中钢集团负债率已近94%，经营性利润持续亏损。但无论银行还是钢铁行业的业内人士都认为，身为央企的中钢集团，仍有与监管层和债权方谈判的资本，以及缓释风险的空间。

中诚信国际此前发布的报告显示，截止今年3月底，中钢集团下属的中钢股份共获得银行授信额度877.17亿元人民币，其中尚未使用的授信额度为204.31亿元。中诚信认为，这在一定程度上提升了公司的财务弹性。

“有很少几个亿的违约，银行会很快将与中钢集团一起讨论展期的问题。”一家涉及其中的银行有关人士说。

今年以来，中资银行的资产质量压力愈见加大。全面引爆钢铁领域的信用风险，也绝不是银行们愿意看到的情况。

“中钢是央企，对应有庞大的资产，有关各方面也在努力。有的报导，太危言耸听了，真怀疑是不是在配合资本市场进行做空的炒作。”一位接近中钢集团的行业人士说。

受钢铁产能释放影响，今年已来中国钢材市场供大于求状况难以扭转。中物联钢铁物流专业委员会此前公布，8月中国钢铁行业PMI(采购经理人指数)为48.4%，较上月回落0.2个百分点，连续四个月保持在50%的荣枯线以下。

无独有偶，皖江物流(600575.SS)周三亦公告称，旗下子公司淮矿现代物流受累钢贸业务，发生重大信用风险事件。截至9月12日，债务总额高达167.49亿元，其中已到期债务20.69亿元。

**银行担心“最后一棒”**

中钢集团作为国资委直接管辖的央企，其所属二级单位多达65家，因此中钢集团对外提供的担保亦数量多、数额大。中诚信此前跟踪评级报告就明确表示，中钢集团资产负债率很高，经营面临很大的流动性风险，无法为“10中钢债”提供有力的担保。

此前就有消息人士对路透表示，银监会7月底下文要求商业银行对担保圈隐匿的坏账风险进行排查，并要求加强企业担保圈贷款风险的防范和化解工作。银监会并要求分类处置风险，其中第一条就是限制银行抽贷，防止个别银行单独采取极端方式突然处置，引发担保圈内企业大面积倒闭现象，导致区域性金融风险。

工行在2014年半年报中亦明确表示，将加强钢材等大宗商品流通等重点领域风险防控，将专业市场和产业集群作为风险防控重点，防范群发性风险。

不过，中钢集团目前的基本面，亦令涉及的相关银行难免心中打鼓，担心自己已发放的、或是展期的贷款成为“最后一棒”。一位涉事银行的知情人士表示，中钢集团前两年大举开展海外收购，但却鲜有项目能够真正为集团带来利润，反而加重了中钢的债务负担。

作为中国在海外矿产资源收购的急先锋，中钢集团是中国最早“走出去”从事国际经济技术合作的国有大型企业之一。但中钢此前全资收购的澳大利亚中西部矿业，却在收购完成后暂停了大部分项目的工作，根本无法给中钢集团贡献收入。

另一位在北京的钢铁行业资深分析师就指出，目前中钢集团已经以贸易为主业，而贸易企业相对而言资金要求高，杠杆比率高、抗风险能力却最弱。在当前经济增速下滑，结构调整引发钢铁业进入洗牌过程的大背景下，贸易企业应该是最先被洗牌的，再加上中钢作为央企管理成本又高。

“央企政府还是会救的，债务不一定减免，但转贷续贷还是有可能，度过眼前的风波。但中钢恐怕积重难返，如果没办法恢复自己的造血功能，翻身就不太可能。”他说。（完）

（路透北京中文部康熙泽/李文科/李贺对本文亦有贡献）

(审校 张喜良)

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