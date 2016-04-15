中钢集团与力拓签署协议 未来五年销往中钢铁矿石至多7000万吨

人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透北京4月15日 - 中钢集团与力拓周四签署了合营企业延期协议，延长其在澳大利亚皮尔巴拉地区恰那采矿合营企业的经营期限。该协议及单独签署的力拓皮尔巴拉铁矿供货协议，将使销往中钢的铁矿石在未来五年至多可达7,000万吨。
力拓集团发布的新闻稿显示，恰那合营协议经营期限的延长意味着合营企业将继续获得3,000万吨的铁矿石供应，为此中钢需一次性支付力拓4,500万美元以及基于铁矿石价格的资源使用费。
根据另外单独签署的供货协议，2016年至2021年期间，力拓至多还可向中钢供应铁矿石4,000万吨。
“恰那采矿合营企业是中澳最早的大型采矿合作项目，奠定了两国贸易的基础。合营企业的延期标志着贸易合作的又一个里程碑，尤其是在当前经济气候的大背景下。”中钢股份公司总经理刘安栋称。
力拓铁矿集团首席执行官何彦枢（Andrew Harding）亦表示，“恰那采矿合营企业不仅成为力拓最重要的项目之一，...也成为了中澳两国合作运营时间最长、最成功的项目之一。”
该新闻稿并显示，恰那合营企业的延期还需获得西澳政府以及中澳两国政府的批准。
中国中钢集团公司是中国国资委管理的中央企业。所属二级单位65家，其中：境内49家，境外16家。上市公司中钢国际(000928.SZ)为其子公司。
中国中钢股份有限公司周二公告称，将“10中钢债”CN1080129=CFXS回售登记期再度延长三周至5月3日结束，这已是10中钢债回售登记第八次延期。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。