中钢集团与力拓签署协议 未来五年销往中钢铁矿石至多7000万吨

路透北京4月15日 - 中钢集团与力拓周四签署了合营企业延期协议，延长其在澳大利亚皮尔巴拉地区恰那采矿合营企业的经营期限。该协议及单独签署的力拓皮尔巴拉铁矿供货协议，将使销往中钢的铁矿石在未来五年至多可达7,000万吨。

力拓集团发布的新闻稿显示，恰那合营协议经营期限的延长意味着合营企业将继续获得3,000万吨的铁矿石供应，为此中钢需一次性支付力拓4,500万美元以及基于铁矿石价格的资源使用费。

根据另外单独签署的供货协议，2016年至2021年期间，力拓至多还可向中钢供应铁矿石4,000万吨。

“恰那采矿合营企业是中澳最早的大型采矿合作项目，奠定了两国贸易的基础。合营企业的延期标志着贸易合作的又一个里程碑，尤其是在当前经济气候的大背景下。”中钢股份公司总经理刘安栋称。

力拓铁矿集团首席执行官何彦枢（Andrew Harding）亦表示，“恰那采矿合营企业不仅成为力拓最重要的项目之一，...也成为了中澳两国合作运营时间最长、最成功的项目之一。”

该新闻稿并显示，恰那合营企业的延期还需获得西澳政府以及中澳两国政府的批准。

中国中钢集团公司是中国国资委管理的中央企业。所属二级单位65家，其中：境内49家，境外16家。上市公司中钢国际(000928.SZ)为其子公司。

中国中钢股份有限公司周二公告称，将“10中钢债”CN1080129=CFXS回售登记期再度延长三周至5月3日结束，这已是10中钢债回售登记第八次延期。（完）