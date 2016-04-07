中钢集团600亿债务重组方案上报待批 半数债转股--报载

路透上海4月7日 - 已陷入困境多时的中钢集团债务重组有了新转机。据21世纪经济报 道周四报导，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，方案中包含了债转股，占债务的一半。

报导引述一位接近中钢集团高层的知情人士称，中钢集团债务重组方案涉及与几十家银行谈成的减债、展期、债转股等条款，最终债务规模有望降至600亿元人民币左右，其中，债转股的比例大约占到一半，展期的部分债务时限为6年。

该知情人士表示，“一家在行业寒冬中陷入困境的企业，分别与几十家银行谈判博弈，最后拿出一套各方都能接受的方案，非常不容易。”

报导还引述一位已离职的中钢前高层人士称，在600亿债务中的债转股部分，或由国资委下属的一家专门负责管理、接收企业重组改制等产权及资金的平台--中国诚通资产经营管理公司对接。但此消息尚未经中钢集团官方确认。

中国诚通资产管理公司是国务院国资委国有资产经营公司试点单位--中国诚通控股集团全资子公司，为诚通集团统一的资产经营平台。

报导援引行业分析人士指出，近期钢铁煤炭等领域频现债务违约，债转股这种债务解决方式，将为国有钢铁、煤炭等企业改革、去杠杆提供宝贵的时间和机遇。但也要警惕僵尸企业利用债转股的方式逃避债务并借机还魂，最后成为化解过剩产能的障碍。

事实上，遇到债务危机的并不仅中钢集团一家。4月5日，东特钢再次公告称，由于未能按照约定筹措足额偿债资金，15东特钢SCP001不能按期足额偿付，已构成实质性违约。位居华北的天津渤海钢铁集团近期也被媒体曝出1,920亿元债务地震的消息。

中国中钢股份有限公司上周二公告称，将“10中钢债”CN1080129=CFXS回售登记期再度延长两周至4月12日结束，这已经是10中钢债回售登记第七次延期。公司指出，拟以所持上市公司中钢国际(000928.SZ)的股票为债券追加质押担保。

中钢集团为中钢股份的控股母公司，直接及间接持有其100%股权。中钢集团是国资委管理的中央企业，所属二级单位65家。中钢股份旗下还有一家上市公司为中钢天源(002057.SZ)。

而随着钢铁、煤炭等过剩行业的企业经营压力进一步加大，债务违约案例频爆，最近两周即有东北特殊钢集团一期短融和一期超短融，以及央企中煤集团旗下的山西华昱能源有限公司短融先后本息违约。（完）