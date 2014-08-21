中国外运称内地对物流需求大 整合资源推动注资

路透香港8月21日 - 中国综合物流服务供应商--中国外运股份有限公司(0598.HK)周四表示，航运市场持续低迷，但中国物流产业需求基础依然较大，行业整体保持平稳运行。此外，公司代母公司托管资产后，亦将继续整合伺机注入上市公司。

该公司执行董事李关鹏在中期业绩发布会上称，宏观经济形势及航运市场情况逊于预期，二季度反映乾散货运价的波罗的海指数.BADI比一季度明显下降，航运市场低迷状况没有明显改观。

中国外运稍早公布，至6月底止六个月的净利润为6.44亿元人民币，同比增长43.2%；但营业额同比下降11.6%至210.71亿元。公司指出，营业额下降的主要受“营改增”政策的影响，代理海运收入减少；而利润上升主要由于物流业务的市场开拓及运营效率的提升。

公司目前主要以B2B模式，在快迅消费、电子、汽车、通信行业，以及工程、能源等需要运送大件设备的行业，还有化工等其他领域发展业务。李关鹏表示，每个公司有自己的相对优势，资源和网络能力结合才能形成竞争优势。

“对于我们物流来说，整合资源是关键。这几年不仅业务需求在增长，对专业化的要求也提高。我们也在不断配备资源，提高管理效率，才能使综合利润上升。”他说。

此外，李关鹏表示，上半年已经分两批把母公司中国外运长航集团公司所有没有上市的公司，由中国外运进行全面托管，目的是提高整个物流的协同效益。托管的公司中，具备注资条件的资产，已完成国内有关审批程序，目前等待时机注入上市公司。其他的公司将继续整合，待符合注资条件时伺机把它们注入到上市公司。

中国外运目前共有三个业务平台：空运电商平台、订舱平台及运易通平台。李关鹏称，订舱平台目前表现最好；电商平台在探索方向，由于客户需要时间接受新的产品和服务，与银行政策的配套也需磨合，目前物流的电商产品和服务都在推进当中。

中国外运为综合物流服务供应商，主营业务包括提供货运代理、专业物流、仓储与码头服务和其他服务，主要的经营范围于中国境内。

中国外运今天收高9.62%，报5.24港元，过去三个月升两成；恒生指数.HSI今天收低0.66%。（完）

(发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/张喜良)

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