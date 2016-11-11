中英宣布深化沪伦证交所等金融合作 寻求弥合核电项目分歧

路透伦敦11月10日 - 英国和中国的一外交争端周四出现缓和，两国金融高官宣布深化双方证交所之间以及在金融服务行业其它方面的合作。

英国财政大臣哈蒙德同中国国务院副总理马凯会面，以努力推动被两国政府称为中英关系“黄金时代”的发展。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)7月决定推迟对一个中资企业参与的核电项目作出批准，中国当局当时对此予以批评。特雷莎·梅后来批准了该项目。

随着中国逐渐放松对汇率的管制，英国同中国建立了密切的金融联系。中国希望借助伦敦在全球的地位，进入蕴藏着巨大潜力且利润丰厚的市场。

哈蒙德宣布了数项金融倡议，包括伦敦和上海证交所之间联通的进展，中资金融企业在伦敦开设办事处，承诺放松允许英国企业在部分中国金融行业持有更多股份的规定。

“我们的战略合作...证明了中英关系的持续坚韧，”哈蒙德称。他是在与马凯共同出席的伦敦中英经济财金对话闭幕式上这样表示的。

尽管英国面临长期又复杂的退欧进程以及不确定的经济前景，但中国财政部副部长史耀斌表示，他预计英国能够实现平稳过渡，并达成良好的退欧协议。

马凯还在周三与特雷莎·梅进行了单独会晤。

特雷莎·梅对欣克利角核电项目进行干预，表明她有意改变英国吸引中国投资关键能源、房地产和交通运输基础设施项目的战略。此次干预是她就任英国首相以来做出的首批重大决定之一。

但特雷莎·梅和英国其他高官利用马凯到访之机，试图说服中国将资金投向英格兰北部的一系列基础设施项目。

特雷莎·梅表示，她希望中国知道，正在为退欧做准备的英国“对商业持开放态度”。(完)