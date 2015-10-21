中美铝贸易争端升级 双方行业协会代表将当面交流

路透纳什维尔10月20日 - 随着中美铝贸易争端升级，美国铝业协会(U.S. Aluminum Association)会长下周将与中国有色金属工业协会代表进行面对面交流，这将是美国铝业协会请求美国当局调查中国“伪半成品”铝出口以来的首次面对面交流。

美国铝业协会会长Heidi Brock在该协会于纳什维尔举行的年会上告诉记者，她应邀下周将在中国青岛与中国有色金属工业协会代表会面。

这将是6月份以来双方首次面对面交流。就在不到两个月前，美国铝业协会请求美国贸易代表和美国国际贸易委员会(ITC)就中国“伪半成品”铝出口一事进行调查。

近年来中国的铝“伪半成品”出口激增，触怒了其他铝生产国，他们指出，中国出口商为规避原铝出口税，以半成品的名义出口铝产品，而买方经过回炉后这些产品将重新成为原铝。

“现在的市场不公，我们想要一个公平竞争的市场，”Brock称，她再度指出下一步可能采取各种举措，其中包括打正式的贸易官司，这有可能导致反倾销措施的实施。

Brock补充称，在联合国气候变化会议以及今年稍晚美中商贸联合委员会上，她希望铝贸易争端是中美政府讨论的问题之一。

针对美国贸易代表和美国国际贸易委员会(ITC)可能何时对铝业协会调查要求做出回应，她拒绝提出时间表。

随着伦敦金属交易所(LME)期铝价格下降，且地区溢价大幅回落，使得许多冶炼商生产铝制品无利可图，铝业协会对中国采取行动的压力升温。

一些生产商将产出下降归咎于中国出口廉价商品，嘉能可旗下的Century Aluminum(CENX.O)今年稍早原本表示将关闭肯塔基州霍斯维尔(Hawesville)年产能24.4万吨的冶炼厂，之后改为计划将产能利用率降至只有40%。(完)