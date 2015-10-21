中美铝贸易争端升级 双方行业协会代表将当面交流

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纳什维尔10月20日 - 随着中美铝贸易争端升级，美国铝业协会(U.S. Aluminum Association)会长下周将与中国有色金属工业协会代表进行面对面交流，这将是美国铝业协会请求美国当局调查中国“伪半成品”铝出口以来的首次面对面交流。
美国铝业协会会长Heidi Brock在该协会于纳什维尔举行的年会上告诉记者，她应邀下周将在中国青岛与中国有色金属工业协会代表会面。
这将是6月份以来双方首次面对面交流。就在不到两个月前，美国铝业协会请求美国贸易代表和美国国际贸易委员会(ITC)就中国“伪半成品”铝出口一事进行调查。
近年来中国的铝“伪半成品”出口激增，触怒了其他铝生产国，他们指出，中国出口商为规避原铝出口税，以半成品的名义出口铝产品，而买方经过回炉后这些产品将重新成为原铝。
“现在的市场不公，我们想要一个公平竞争的市场，”Brock称，她再度指出下一步可能采取各种举措，其中包括打正式的贸易官司，这有可能导致反倾销措施的实施。
Brock补充称，在联合国气候变化会议以及今年稍晚美中商贸联合委员会上，她希望铝贸易争端是中美政府讨论的问题之一。
针对美国贸易代表和美国国际贸易委员会(ITC)可能何时对铝业协会调查要求做出回应，她拒绝提出时间表。
随着伦敦金属交易所(LME)期铝价格下降，且地区溢价大幅回落，使得许多冶炼商生产铝制品无利可图，铝业协会对中国采取行动的压力升温。
一些生产商将产出下降归咎于中国出口廉价商品，嘉能可旗下的Century Aluminum(CENX.O)今年稍早原本表示将关闭肯塔基州霍斯维尔(Hawesville)年产能24.4万吨的冶炼厂，之后改为计划将产能利用率降至只有40%。(完)
(编译 孙国玉/李爽 审校 杜明霞/蔡美珍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。