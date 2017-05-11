中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部

路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。

商务部发言人孙继文在发布会上称，中国高度重视知识产权保护，采取了许多有效措施，知产保护状况不断改善。中国敦促美国客观、公正、善意地评价包括中国在内的外国政府在知识产权保护和执法方面付出的努力和成效。

“中方愿与包括美方在内的各个国家一道，加强在知识产权方面的沟通、交流与合作，为双边经贸关系创造更加良好的法律环境。”孙继文表示。

他在发布会上并称，当前世界经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头，由于现行规则的不明确和模糊性，以及贸易救济单边主义的发展，造成反倾销、反补贴措施的的不当使用频繁出现，对国际贸易和受调查成员国内市场造成严重扰乱，所引发的世贸纠纷不断增加。

孙继文表示，在此形势下，为落实多哈谈判授权，澄清和加强现有纪律，中国基于以往谈判基础和共识，提出了关于反倾销反补贴的提案，以平衡推进规则谈判，促进多边贸易体制健康发展。

对于全国蔬菜价格近期持续回落，他称主要是市场供应增加所致。未来几个月，全国大部分地区天气状况总体有利于蔬菜生长，蔬菜价格将延续回落态势。

上日中国国家统计局公布数据显示，受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头。食品价格同比下降3.5%，其中，鲜菜价格下降21.6%，影响CPI下降约0.65个百分点。（完）