中美元首同意确保两国关系继续沿正确轨道健康稳定向前发展

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透北京11月20日 - 中国国家主席习近平和美国总统奥巴马周六会面。据新华社报道，双方一致同意确保中美关系继续沿着正确轨道健康稳定向前发展；习近平并表示，发展长期健康稳定的中美关系，符合两国人民根本利益。
习奥两人是在秘鲁利马出席亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会间隙进行的会晤。
“特朗普先生当选美国新一任总统后，我已同他通了电话。我愿意同特朗普先生一道努力，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作，以建设性方式管控分歧，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，”习近平称。
奥巴马表示，美中关系是世界上最具重要意义的双边关系，一个建设性的美中关系将使两国人民和国际社会受益。
“我已向特朗普先生介绍美中关系的重要性，强调应实现两国关系平稳过渡。美方愿意同中方发展更加持久和富有成效的双边关系，”他说。
美国共和党总统候选人特朗普11月初击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。
习近平随后致电祝贺特朗普当选美国总统，习近平并称期待两国秉持不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢的原则，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。