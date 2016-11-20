中美元首同意确保两国关系继续沿正确轨道健康稳定向前发展

2016年11月19日，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平在利马举行双边会谈。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透北京11月20日 - 中国国家主席习近平和美国总统奥巴马周六会面。据新华社报道，双方一致同意确保中美关系继续沿着正确轨道健康稳定向前发展；习近平并表示，发展长期健康稳定的中美关系，符合两国人民根本利益。

习奥两人是在秘鲁利马出席亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会间隙进行的会晤。

“特朗普先生当选美国新一任总统后，我已同他通了电话。我愿意同特朗普先生一道努力，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作，以建设性方式管控分歧，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，”习近平称。

奥巴马表示，美中关系是世界上最具重要意义的双边关系，一个建设性的美中关系将使两国人民和国际社会受益。

“我已向特朗普先生介绍美中关系的重要性，强调应实现两国关系平稳过渡。美方愿意同中方发展更加持久和富有成效的双边关系，”他说。

美国共和党总统候选人特朗普11月初击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

习近平随后致电祝贺特朗普当选美国总统，习近平并称期待两国秉持不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢的原则，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作。（完）