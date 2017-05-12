中国副财长称中美双方将在更宽阔广泛的领域加强政策协调

路透北京5月12日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。

他是在国新办有关“中美全面经济对话框架下经济合作百日计划早期收获相关情况”的吹风会上做出上述表态。他并透露，中美经济团队将着手讨论中美经济合作一年计划；而中方建议中美省州之间的合作，相信可以在百日内取得重大成果。

商务部副部长俞建华在同一场合表示，中美实施经济合作百日计划，改善了中美可能打贸易战的预期；中国不单纯追求贸易顺差，中美之间客观存在的贸易不平衡不代表利益的不平衡。

国新办吹风会提供的新闻稿并称，美方认识到“一带一路”倡议重要性，将派代表出席即将在北京举行的“一带一路”高峰论坛。（完）