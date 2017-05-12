中国副财长称中美双方将在更宽阔广泛的领域加强政策协调

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月12日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。
他是在国新办有关“中美全面经济对话框架下经济合作百日计划早期收获相关情况”的吹风会上做出上述表态。他并透露，中美经济团队将着手讨论中美经济合作一年计划；而中方建议中美省州之间的合作，相信可以在百日内取得重大成果。
商务部副部长俞建华在同一场合表示，中美实施经济合作百日计划，改善了中美可能打贸易战的预期；中国不单纯追求贸易顺差，中美之间客观存在的贸易不平衡不代表利益的不平衡。
国新办吹风会提供的新闻稿并称，美方认识到“一带一路”倡议重要性，将派代表出席即将在北京举行的“一带一路”高峰论坛。（完）
(发稿 张晓翀; 撰写 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。