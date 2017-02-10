中美两国元首通电话 强调“一个中国”并将加强沟通合作--CCTV

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京2月10日 - 中央电视台(CCTV)周五报道称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。
习近平表示，中美两国相辅相成，相互促进，双方完全能够成为很好的合作伙伴。搞好中美关系符合两国的根本利益，也是中美两个大国对世界应有的担当。
“‘一个中国’原则是中美关系的政治基础。”他说，“中方愿与美方一道加强沟通，拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。”
特朗普则表示，充分理解美国政府奉行“一个中国”原则的高度重要性，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。
他并称，美中保持高度沟通十分重要。他对上任以来双方保持密切沟通感到满意。他钦佩中国发展取得的历史性成就，向中国人民致意。
“发展美中关系受到美国人民广泛支持，我相信美中作为合作伙伴，可以通过共同努力推动双边关系达到历史新高度。美方致力于加强双方在经贸投资等领域和国际事务中的互利合作。”特朗普说。
报道并称，两国元首同意就共同关心的问题及时交换意见，加强各领域交流合作，并期待早日会面。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)