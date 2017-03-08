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时事要闻 | 2017年 3月 8日 星期三 10:28 BJT

中美双方正在为下一步拓展各领域合作进行有效的沟通--中国外长

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周三表示，中美关系正朝着积极的方向平稳过渡发展，双方正在为下一步拓展各领域合作进行有效的沟通。

他在两会期间举行的新闻发布会称，展望未来，中美双方还应该致力于两个超越，首先是超越社会制度的不同，其次是超越零和博弈的传统思维，应该齐心合力，不断做大共同利益的蛋糕。

王毅称，中国对自己的社会制度和发展道路充满了自信，也希望中美关系步入更加稳健成熟的“不惑之年”。（完）

(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)

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