中美双方正在为下一步拓展各领域合作进行有效的沟通--中国外长

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周三表示，中美关系正朝着积极的方向平稳过渡发展，双方正在为下一步拓展各领域合作进行有效的沟通。
他在两会期间举行的新闻发布会称，展望未来，中美双方还应该致力于两个超越，首先是超越社会制度的不同，其次是超越零和博弈的传统思维，应该齐心合力，不断做大共同利益的蛋糕。
王毅称，中国对自己的社会制度和发展道路充满了自信，也希望中美关系步入更加稳健成熟的“不惑之年”。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)