确保建设性和互利 中美要处理好三个层次问题--人民日报海外版

路透北京2月10日 - 人民日报海外版周五题为“特朗普的来信别有意味”的文章称，从目前阶段看，要确保中美关系的“建设性”和“互利”，中美双方需要处理好三个层次的问题：双边具体问题；地区和全球性问题；崛起大国与守成大国的关系问题。又要跳出具体问题看大势、大局。

这篇刊登在望海楼栏目的文章称，判断特朗普执政期间中美关系的走向，既要看具体问题，这封信首先是礼节性的，其次也具有实质含义，表达出愿与习近平主席“共同推动中美建设性互利关系”的愿望。

“中国有一句俗话，‘好饭不怕晚’。希望中美元首的这一次互动能成为这一磨合期中美良性互动的开端。”文章称。

美国总统特朗普8日致信中国国家主席习近平，受到国际舆论广泛关注。一封信引来众多解读，充分显示了中美关系的重要性，说明特朗普执政后中美关系的走向牵动着各方神经。

“建设性”和“互利”是这封信的两个关键词，这与特朗普此前涉华言论的基调相比，有不小的差别。这样的表态在美国政府刚刚换届、中美关系充满不确定性之际，显然别有一番意味。

文章称，当然这样一封信还不足以成为特朗普对华政策的风向标和中美关系的晴雨表。特朗普政府的对外政策仍在形成中，其过程注定伴随着巨大争议。同时，特朗普也可能会有意保持对外政策和行动的“模糊性”和“不可预测”。

文章分析称，中美关系经过40多年的发展，双方利益交融已达到前所未有的广度和深度。在这样的大背景下，双方合则两利、斗则俱伤。

从世界发展大势看。中美都是全球化的获益者，两国加强协调与合作才能应对全球化带来的各种负面影响。近年来，中国凭借不断增长的综合实力与合作共赢的外交战略，创造了巨大的外交空间，在与美国的战略博弈中拥有很大的回旋余地。中美关系是中国最重要的一对双边关系，但不是唯一，中国不会屈从于美国的压力。

从中美两国大局看，特朗普的竞选口号“让美国再次伟大”在特朗普入主白宫后一直出现在白宫网站的首页，这是特朗普的“美国梦”。对中国来说，“实现中华民族伟大复兴”，是“中国梦”。从字面上看，二者有异曲同工之妙。只有拓展合作、管控分歧，才能保证两国共同圆梦。

文章称，显然，要发展中美建设性互利关系，合作是应有之义。正如习近平主席指出的，合作是中美两国唯一的正确选择。特朗普对习近平表示，美中两国可以实现互利共赢。应该说，双方对发展中美建设性互利关系有基本认知和共识。目前，两国需要加强良性互动，确保中美关系的基调不走偏，确保两国关系较快度过磨合期。

另据中国外交部发言人陆慷此前在例行记者会上表示，中方已经收到美国总统唐纳德·特朗普致中国国家主席习近平的信函。

“中方高度重视发展中美关系。正如习近平主席指出，中美两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣等方面肩负着特殊的重要责任，拥有广泛的共同利益。合作是中美两国唯一的正确选择。中方愿与美方一道，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，拓展合作、管控分歧，推动中美关系在健康稳定基础上取得更大发展。”陆慷说。（完）