美媒称特朗普拟在4月于私人庄园接待习近平（更新版）

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路透华盛顿3月13日 - 媒体报道称，美国总统特朗普计划在下个月举行的两日峰会上接待中国国家主席习近平，美国政府希望缓和两国之间的关系。

美国线上媒体Axios周一援引了解该计划的官员称，此次会面暂时定于4月6-7日在特朗普位于佛罗里达州马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)举行。

美国有线电视新闻网(CNN)也援引未具名政府官员的话，对峰会计划进行了报道。报道称该会面计划只是暂定，并表示国务卿蒂勒森预计将在本周出访亚洲期间最终敲定该计划。蒂勒森在亚洲的行程中也包括中国。

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，白宫正在为两国领导人会面做准备，但还不能宣布具体的会面日期。

“特朗普总统与习近平主席的会面计划正在安排当中，日期尚未确定，”斯派塞称，并指会面中将讨论朝鲜等议题。

美国代理助理国务卿Susan Thornton在预告蒂勒森的亚洲之行时对记者说，此行“在某种程度上将为未来两国领导人的高层会谈铺路。”

中国外交部尚未对置评要求立即做出回复。

蒂勒森说过，美国寻求与中国的关系能够产生成果；希望这个关系能造福美国人而且保持对盟邦的承诺；促使中国遵守国际规则与规范。

她说，蒂勒森在此前的会谈中已敦促中国尽其所能遏制朝鲜的核子和导弹计划，并且“为贸易及投资创造公平竞争的环境。”

“我们希望与中国有建设性的讨论，好让我们在有问题的地方能够找出解决之道。”她说。

这是蒂勒森上任后第一次访问亚洲，他将在周六和周日会见习近平以及其他领导人。(完)