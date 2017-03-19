中美要尊重彼此核心利益和重大关切 维护中美关系大局稳定--习近平

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透上海3月19日 - 中国国家主席习近平周日表示，中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择；要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。
中国政府网刊登习近平在北京会见美国国务卿蒂勒森时称，当前，中美关系发展面临重要机遇。中美两国完全可以成为很好的合作伙伴。只要双方坚持这个最大公约数，中美关系发展就有正确方向。
“加强高层及各级别交往，拓展双边、地区、全球层面各领域合作，妥善处理和管控敏感问题，推动中美关系在新起点上健康稳定向前发展。”习近平说。
他并强调，中美关系对两国、对世界都很重要。要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢。要加强地区热点问题上的沟通和协调。要鼓励和扩大两国人民友好往来，不断夯实中美关系的社会基础。
新闻稿并称，蒂勒森转达了美国总统特朗普对习近平的问候，表示特朗普总统高度重视同习近平的通话联系，期待着尽早举行两国元首会晤，并有机会对中国进行访问，为美中关系未来50年的发展确定方向。美方愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对华关系，不断增进美中相互了解，加强美中协调合作，共同应对国际社会面临的挑战。
习近平请蒂勒森转达对特朗普的问候，并欢迎特朗普来华访问。(完)
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(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)