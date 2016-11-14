习近平称合作是中美两国唯一的正确选择 双方要加强协调

路透北京11月14日 - 中国国家主席习近平周一与美国当选总统特朗普通电话称，事实证明，合作是中美两国唯一的正确选择，当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济增长，拓展各领域交流合作。

新华社报道援引习近平称，作为最大的发展中国家、最大的发达国家、世界前两大经济体，中美需要合作和可以合作的事情很多。中国高度重视中美关系，愿同美方共同努力推进两国关系，更好造福两国人民和其他各国人民。

习近平祝贺特朗普当选美国总统。习近平表示，中美建交37年来，两国关系不断向前发展，给两国人民带来了实实在在的利益，也促进了世界和地区和平、稳定、繁荣。

习近平和特朗普同意保持密切联系，建立良好工作关系，并早日会面，就两国关系发展和双方共同关心的问题及时交换看法。

特朗普表示，“感谢习主席祝贺我当选美国总统。我赞同习主席对美中关系的看法。中国是伟大和重要的国家，中国发展的良好前景令世人瞩目。美中两国可以实现互利共赢。我愿同你一道，加强美中两国合作。我相信美中关系一定能取得更好发展。”

习近平上周已致电祝贺特朗普当选美国总统，习近平并称期待两国秉持不冲突不对抗，相互尊重，合作共赢的原则，拓展两国在双边、地区、全球层面各领域合作。（完）